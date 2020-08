Cessione Allan, Il Mattino: l'Everton ha fretta di chiudere, si discute sugli ultimi bonus. Pronto un importante incasso per il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Ormai ci siamo per la cessione di Allan all'Everton. Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, il giocatore è sempre più vicino al ritorno alla corte di Carlo Ancelotti:

"Poche ore ancora e l'Everton definirà la trattativa per Allan. L'operazione si chiuderà attorno ai 34 milioni di euro, con una serie di bonus legati all'eventuale accesso alla Champions che è traguardo non proprio alla portata del club inglese. Ed è per questo che il Napoli ha tenuto a lungo il punto. Ora l'Everton ha fretta perché la Premier League inizia il 12 settembre, una settimana prima della serie A. In ogni caso, a Quarto, dove la famiglia del brasiliano vive, è tutto pronto per il maxi trasferimento".