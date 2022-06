Certe frasi di Spalletti avevano fatto sospettare che sperasse in un ripensamento da parte di Ospina, i dettagli

Da tempo, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si discute in quel di Castel Volturno di quale dovrà essere il numero uno del Napoli nella prossima stagione.

Meret, ma anche chi ne cura gli interessi, ha innanzitutto voluto capire:

"Qual è il pensiero dello staff tecnico del Napoli in merito ad una vicenda che ha assunto contorni non ben definiti. Certe frasi di Spalletti sull’interpretazione moderna del ruolo, infatti, avevano fatto sospettare che il tecnico sperasse ancora in un ripensamento da parte di David Ospina (il Napoli aveva proposto al colombiano un rinnovo a cifre decisamente più basse rispetto all’ultimo ingaggio percepito)"