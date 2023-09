Cercasi disperatamente Frank Anguissa, Garcia ne ha tremendamente bisogno

Ultime notizie Napoli - Cercasi disperatamente André Frank Zambo Anguissa. Quello vero, quello che sapeva strappare palla all’avversario e ribaltare l’azione con un cambio di gioco. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Quello che senza palla si infilava tra le maglie strette delle difese e come Hulk rompeva gli argini:

“Ne ha bisogno il Napoli, per ritrovare compattezza e dinamismo. Ne ha tremendamente bisogno Garcia, per dimostrare con i fatti come la squadra stia piano piano cambiando pelle anche in positivo, visto che al momento sono troppe le cose che stonano rispetto al recente passato azzurro”