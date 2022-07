Cristiano Giuntoli tocca tanti argomenti all'interno della conferenza stampa che si è tenuta ieri nel ritiro di Dimaro. Tra questi, parla anche del nuovo possibile difensore, come riporta Il Mattino:

«Deve essere funzionale per il nostro progetto, non necessariamente giovane. Non dimentichiamo che il Napoli ha già speso molti soldi sul mercato quest'anno».