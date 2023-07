Centrocampo Napoli, le strade del mercato portano al Sassuolo: i nomi

Calciomercato Napoli - Una delle priorità per quanto riguarda il mercato del Napoli per questa campagna rafforzamento estiva è sicuramente il centrocampo. Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, le strade portano al Sassuolo: l’interesse per Maxime Lopez è concreto.

I rapporti con la società emiliana sono ottimi e il Napoli ha provato a capire quali margini ci fossero per Davide Frattesi che però sembra ormai orientato verso l’Inter, preferendo i nerazzurri a tutte le altre pretendenti ( lo seguono pure il Milan e la Roma).