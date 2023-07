Centrocampo Napoli, cosa succede con Elmas? Garcia deve valutare il ruolo in cui farlo giocare

Per essere più competitivi in casa Napoli bisognerà mettere un po’ mano al motore, perché a centrocampo serve una messa a punto. È questo il settore che va più potenziato secondo la Gazzetta dello Sport.

"Certezze sono Anguissa e Lobotka: i capisaldi del gioco del Napoli. Poi c’è Elmas, che Spalletti ha schierato da mezzala ma anche esterno offensivo, su entrambe le fasce. Ora bisognerà conoscere la valutazione che ne farà Garcia, il ruolo in cui intenderà sfruttarlo. Il resto è un punto interrogativo: Zielinski è in sospeso fra rinnovo, sirene saudite e altre situazioni. Demme probabilmente andrà via e Gaetano ha bisogno di capire se può esserci spazio o sarà meglio andare altrove"