Centro sportivo SSC Napoli a Qualiano, ci siamo! Intoppo sull'ipoteca risolvibile, briefing lunedì

Nuovo centro sportivo SSC Napoli a Qualiano, importanti novità. A riportarle è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno secondo cui lunedì nella cittadina a nord di Napoli si sarebbero incontrati per un briefing tecnico i progettisti, il sindaco Raffaele De Leonardiis e anche un notaio. Nei mesi scorsi a rallentare il tutto sarebbero stati dei problemi burocratici su alcuni terreni gravati da ipoteca, che però a quanto pare adesso sono diventati facilmente risolvibili.

Il quotidiano si sbilancia:

Insomma, sono pronti i 17 ettari e mezzo dove sorgeranno 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili. De Laurentiis è sempre più convinto e questa volta il progetto sembra poter vedere la luce.

Centro sportivo Napoli a Qualiano, le ultime tappe

Centro sportivo Napoli Qualiano

Ad anticipare la possibile fumata bianca era stato proprio il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, in occasione della cerimonia di consegna del premio sportivo alla carriera assegnato dall'associazione Stampa Estera a Roma:

“Posso dare due notizie: è stato complicato il discorso sulla prima pietra del centro sportivo, avevamo trovato un terreno poi a Napoli le cose che scopri man mano diventano divertenti, ma anche patetiche. La proprietà poi fai una visura e noti che c’era una opzione di affitto scaduta…dai miei agronomi, non fidandomi nemmeno quelli che mi curano lo stadio per non disturbarli, ho preso uno da Firenze e gli ho fatto visitare 27 location per la qualità del terreno, se era inquinato o meno, poi devi ragionare con chi ha la proprietà di questi terreni agricoli. Cosa hanno fatto? Li hanno dati in gestione a dei coloni per 3-5-10 anni ed è difficile toglierglieli a meno di non pagarli tanto in più. Diventa tutto sproporzionato, ora a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo dieci campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili”

I terreni si trovano in un'ampia area a vocazione agricola, strategicamente collocata lungo la direttrice di via Ripuaria, con collegamenti rapidi verso l'area flegrea e il litorale giuglianese, l'Asse mediano, la Circumvallazione. Il nodo è quello delle autorizzazioni. I terreni dovranno essere trasformati per ospitare una struttura sportiva di queste dimensioni. L'operazione potrebbe passare attraverso la Zes, la Zona economica speciale, che dispone di procedure specifiche per gli interventi di carattere strategico e per le infrastrutture turistiche e sportive. Sarà dunque necessario un percorso amministrativo che coinvolga gli enti e consenta di superare gli attuali vincoli urbanistici legati alla destinazione dei suoli. Parallelamente va definito l'accordo con i proprietari. Le interlocuzioni sarebbero già in corso e la trattativa potrebbe chiudersi - secondo i primi rumors - su una cifra intorno ai 13-13,50 euro al metro quadrato. Solo dopo l'eventuale acquisizione dei terreni si potrà entrare nella fase decisiva della progettazione e delle autorizzazioni".

A fine settembre tramite social sull'argomento si era esposto anche il Sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis. Queste la nota del sindaco pubblicata:

"Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, ha appena annunciato che a Qualiano sorgerà il nuovo centro sportivo: per la nostra città sarebbe una straordinaria occasione di popolarità, di crescita e di sviluppo ma attendo l’ufficialità prima di commentare. Oggi, tra l’altro, non sono dell’umore giusto perché sono in pena per la salute del nostro giovanissimo concittadino che questa notte è stato coinvolto in un incidente stradale. Questa mattina sono stato da lui in ospedale per aggiornarmi sulle sue condizioni e per testimoniare ai suoi genitori l’affetto e la disponibilità di tutti noi. In questo momento la speranza e la preghiera sono tutte per lui"

In allegato il video reportage organizzato da CalcioNapoli24 lo scorso anno. La nostra redazione scoprì l'area esatta dei terreni individuati dalla SSC Napoli per il progetto della propria 'casa' di proprietà.