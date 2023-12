Cena Napoli, CorSport: Mazzarri sparge leggerezza pur divorando una sigaretta elettronica

Ultime notizie Napoli - Metti che una sera a cena, all’improvviso, c’è anche l’idea della tombola: da uno a novanta, quanto è felice il Napoli, adesso che la Champions sta ancora lì e oltre il buio c’è la possibilità di avvicinarsi al 2024 in salute? Ne parla il Corriere dello Sport.

È una cena ufficiale, a Posillipo le stelle abbondano in tutti i sensi (dalla Michelin al campo):

"De Laurentiis le ha volute tutte per sé, inclusi i vari staff, perché gli ottavi di Champions League sono stati conquistati ma, soprattutto, perché essendo il calendario intasatissimo, val la pena farsi gli auguri di Natale in anticipo: Mazzarri, pur divorando una delle tante sigarette elettroniche, sparge leggerezza dentro e fuori, perché ad aspettare i calciatori sulla via di Posillipo che guarda il mare c’è un po’ di gente"