Cena De Laurentiis-Manfredi: ci sono due argomenti caldi sul tavolo

Ultimissime Calcio Napoli - Cena tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Incontro De Laurentiis-Manfredi per stadio Maradona e non solo

Il motivo dell’incontro è la questione stadio, con la città partenopea al momento esclusa da Euro 2032. C’è tempo fino al 2026, ora, per presentare alla UEFA un progetto per il restyling che permetterebbe di rientrare in corsa.

"De Laurentiis e Manfredi hanno parlato probabilmente anche della questione centro sportivo, del resto tra le tante idee esplorate dal presidente ci sono state anche proposte che hanno riguardato zone cittadine come per esempio Bagnoli”, si legge sul quotidiano.