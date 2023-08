Celta Vigo, Benitez: "Gabri Veiga? C'è un interesse ufficiale: non so dire come andrà a finire"

Calcio Napoli - Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'allenatore ha anche parlato del futuro di Gabri Veiga che piace davvero molto al Napoli. C'è infatti una trattativa in corso tra i due club.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Rafa Benitez alla Gazzetta dello Sport:

Si è parlato di lei anche per il Napoli.

«Avevo diverse offerte, alcune più concrete di altre. Ho scelto il Celta e ora non mi sembra rispettoso parlare d’altri».

Quali sono gli obiettivi del Celta?

«L’anno scorso la squadra si è salvata all’ultima giornata, e l’anno prima ha avuto grandi difficoltà per cui ci vuole realismo. Vedremo quale sarà la nostra rosa alla fine del mercato e da li cercheremo in primis di vivere tranquilli e poi proveremo a salire un po’ di più. C’è un allenatore nuovo, è andato via Galan e ora è a pieno regime la ‘rumorologia’ su Gabri Veiga: si perdono giocatori importanti e bisognerà vedere come reagirà la squadra».

Ecco, Gabri Veiga l’ha citato lei.

«Perché non me lo avrebbe chiesto no?».

Naturalmente no, ma visto che me l’ha servito su un vassoio d’argento...

«Ok allora. Gabri l’anno scorso ha fatto una grande stagione e ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante. Pertanto è normale che attragga l’attenzione di grandi squadre di altri campionati, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Oggi sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante che se resta è un’ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato».

Sembra rassegnato.

«Le ho già offerto l’assist, può bastare no?»