Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive vsu Osimhen:

"La clausola è lì e finora non si tocca: sono 130 i milioni che il club riceverà se qualcuno volesse attivarla. Finora nessuno ne ha avuto il coraggio e non ci sono club particolarmente interessati, se non l’Al Ahli. L’Arabia Saudita, però, non è al momento in cima alle preferenze dell’attaccante che sogna la Premier".