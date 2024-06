CdS - Simeone verso l'addio: il Napoli pensa a due nomi per rimpiazzarlo

Giovanni Simeone è sempre più vicino all'addio al Napoli. L'attaccante argentino chiede più spazio e non è disposto a fare un altro anno giocando pochissimo. Come si legge sul Corriere dello Sport, gli azzurri stanno valutando due nomi in caso di cessione del Cholito.

Il Napoli può cedere Simeone

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Giovanni Simeone: