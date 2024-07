CdS - Osimhen sperava già di avere offerte in questa fase: cosa accadrà con il ritiro a Dimaro

Non si sblocca la situazione Victor Osimhen a pochi giorni dal raduno in vista poi del ritiro a Dimaro. Nessuno si è palesato per pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. De Laurentiis - come si legge sul Corriere dello Sport- ha aperto ad uno sconto fino a 100 milioni.

Calciomercato Napoli: Osimhen attende offerte

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: