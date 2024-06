CdS - Neanche l'ultimo rilancio di ADL fa vacillare Cairo: il Toro aspetta offerte dalla Premier League

Calciomercato Napoli - Non si sblocca l'affare tra Napoli e Torino per Buongiorno nonostante l'ultimo rilancio del presidente Aurelio De Laurentiis ad Urbano Cairo come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Un prezzo enorme che De Laurentiis sta gradualmente provando a limare, gironzolando intorno alla cifra e riducendo gradualmente le distanze. L’ultimo rilancio è stato di 35 milioni, l’unica offerta vera e seria raccolta dal Torino, comunque in attesa di un all-in dalla Premier, magari dal Newcastle, che però in questa fase è più che altro un’ombra che si staglia in lontananza".