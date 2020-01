CorSport - Napoli-Perugia, Demme parte dalla panchina: Gattuso lo farà esordire nel secondo tempo

Ultimissime calcio Napoli - Il nuovo acquisto Diego Demme è pronto a mostrare i muscoli in campo. Il calciatore ex Lipsia è stato convocato per il match di questo pomeriggio contro il Perugia di Coppa Italia. Partirà dalla panchina, ma non è da escludere che Gennaro Gattuso possa già farlo esordire in maglia azzurra. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'evoluzione della gara, inevitabilmente, indurrà alle scelte successive: per Demme, maglia numero 4, il debutto si potrà prevedere intorno al quarto d'ora della ripresa, a meno di ripensamenti che sembrano improbabili. E il resto verrà da sè: scalpita Llorente, che di minuti ne ha avuti pochissimi tutti per sè, ma non si possono prevedere i cambi".