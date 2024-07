CdS - La decisione del Napoli nel caso in cui Kvara rifiutasse definitivamente il rinnovo

E se Kvaratskhelia rifiutasse la proposta di rinnovo da parte del Napoli? Il georgiano ha un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. Lo stesso De Laurentiis ha ribadito che, ad oggi, il problema Kvara non c'è in virtù di un accordo ancora molto lungo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale sarà la decisione del club qualora il numero 77 rifiutasse definitivamente l'accordo.

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Psg ci ha provato, 11 milioni al giocatore e 110 al Napoli, ma Kvara non si muove, sarà il leader tecnico della squadra di Conte, la società lo considera incedibile e punta alla firma, al rinnovo, per ripartire insieme. Altrimenti, Kvara resterà ma con l’ingaggio attuale da 1,8 milioni".