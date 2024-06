CdS - Kvara chiede 7 milioni più clausola alla Osimhen: la controproposta del Napoli sul rinnovo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Khvicha Kvaratskhelia:

"Da segnalare, in un secondo tempo leggermente differente, una ripartenza dalla propria metà campo: troppo poco per rivederlo sorridere, troppo opaco per essere vero. Il clima esterno gioca inevitabilmente un ruolo fondamentale: terminato l'Europeo della Georgia ci sarà un nuovo incontro per delineare il futuro, col Napoli che spinge per il rinnovo intorno ai 5 milioni (senza clausola) e il giocatore che ne chiede intorno ai 7 (compresa una clausola alla Osimhen)".