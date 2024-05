Calciomercato Napoli, il piano B a Buongiorno: piace una vecchia conoscenza della serie A

Alessandro Buongiorno è l'obiettivo principale del Napoli per rinforzare adeguatamente la difesa. Antonio Conte ha sentito personalmente il calcitore, ma tra Napoli e Torino non si è trovata la cifra giusta in grado di mettere d'accordo tutti. D'altronde, le trattative tra Cairo e De Laurentiis storicamente non sono mai facili. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale è il piano B di Manna a Buongiorno.

Offerta Napoli per Buongiorno

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Alessandro Buongiorno ed il Napoli: