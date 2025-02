CdS - Dietro Lautaro e Thuram c'è il deserto per Inzaghi: contributo nullo di Taremi ed Arnautovic

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come anche l'Inter abbia una rosa corta, un po' come il Napoli, ma per quanto riguarda il settore offensivo. Lautaro e Thuram sono costretti a giocare praticamente sempre in quanto né Taremi né Arnautovic hanno dato garanzie tecniche e fisiche finora all'allenatore Simone Inzaghi.

Thuram e Lautaro stanchi

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Attenzione, sarebbe ingiusto e ingeneroso prendersela con Lautaro e Thuram. Piuttosto, certi problemi, certe difficoltà nascono dal fatto che sono obbligati o quasi a giocare sempre. Alle loro spalle, infatti, c’è poco, pochissimo. Vero che solo una settimana fa c’era stato l’exploit di Arnautovic con la Fiorentina, che ha permesso di portare a casa i 3 punti. Ma in precedenza che contributo aveva dato l’austriaco? Nullo, o quasi, ma comunque in linea con quanto mostrato l’anno scorso. Del resto, con quel fisico, giocare poco complica tutto. Ecco perché le aspettative erano tutte concentrate su Taremi. Da “terzo uomo”, l’iraniano doveva essere una sorta di garanzia. Invece, le sue fiammate si sono fermate alle amichevoli estive".