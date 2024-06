CdS - Conte sta pensando ad un nuovo ruolo per Olivera nel suo Napoli

Napoli - Antonio Conte potrebbe cambiare ruolo a Mathias Olivera. Il nazionale uruguaiano vanta già nel suo trascorso da calciatore, in particolare al Getafe, un ruolo da braccetto di sinistra in una difesa a tre. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche Conte potrebbe pensare di utilizzare Olivera in quella posizione:

"Mathías Olivera non vede l’ora di conoscere Conte. È una curiosità reciproca. Il difensore del Napoli ha le caratteristiche giuste per il gioco veloce, aggressivo, fisico e verticale che il nuovo allenatore del Napoli ha da sempre in mente. E in più, Olivera può vantare un’ulteriore preziosa arma: la duttilità. Oltre al ruolo di terzino sinistro, infatti, l’ex Getafe potrebbe diventare un jolly prezioso in altre posizioni. Nell’amichevole contro il Messico, vinta 4-0 dal suo Uruguay, Olivera è stato schierato centrale accanto a Gimenez. Aveva ricoperto lo stesso ruolo anche a marzo contro la Costa d’Avorio.

Una soluzione in più per il ct Bielsa in vista della Copa America di questa estate. E ovviamente Conte seguirà con attenzione i progressi di Olivera immaginando la sua collocazione tattica nel Napoli della prossima stagione. Terzino di spinta, certo, ruolo naturale. Ma all’occorrenza anche altro, magari possibile braccetto sinistro se sarà difesa a tre".