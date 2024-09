CdS - Conte si è corretto: il 3-4-2-1 del Napoli è morto

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla decisione di Conte per quanto riguarda il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1:

"Si aprono nuovi orizzonti. Il 3-4-2-1 è morto. Non portava a niente. Giocando contro il Palermo con le seconde linee, ad eccezione di Lobotka, Conte ha trovato il modulo giusto, un 4-2-3-1 che sfata il pregiudizio secondo il quale Lobotka e Gilmour sarebbero uno la copia dell’altro. Il doppio play è stato un esperimento riuscito. Conte ha visto giusto e ha svoltato per il Napoli definitivo. Fermo restando il doppio play, nei tre dietro Lukaku ci può stare McTominay tra Neres e Kvaratskhelia. È un Napoli troppo offensivo? È una squadra d’attacco, preferibile contro gli avversari medio-piccoli, se ce ne sono, ma da munire diversamente contro le big? Conte sa come fare. Si sta vedendo il frutto del gran lavoro settimanale, senza distrazioni europee".