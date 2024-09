CdS - Conte è più avanti di Motta nel processo di costruzione della squadra. Possiede anche una panchina infinita

Pareggio a reti bianche all'Allianz Stadium tra la Juventus ed il Napoli, Un risultato che, per quanto visto in campo, lascia l'amaro in bocca per gli azzurri che avrebbero meritato qualcosa in più. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà a Conte il merito di essere più avanti del collega Motta per quanto riguarda il processo di costruzione della squadra.

Juve Napoli 0 0

Napoli - Ecco il commento del Corriere dello Sport per Juventus-Napoli:

"Va meglio al Napoli e non dispiace a Thiago Motta, entrato nel solco di Trap, Allegri e della tradizione bianconera come raccontano le statistiche. All’alba del campionato, la Juve ha preso e portato a casa il terzo 0-0 di fila. Meglio non farsi male. Conte, coprendo bene il campo, ci ha provato di più anche senza palleggio: ha dato la sensazione di essere più avanti nel processo di costruzione del nuovo Napoli e possiede una panchina infinita. Il debutto da titolare di McTominay e l’ingresso di Neres, trascurando chi è rimasto in panchina, lasciano intravedere enormi potenzialità".