CdS - Conte ha scelto il 3-5-2: la decisione su Mazzocchi, Politano e Raspadori

Napoli - Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi che lo attanagliavano in vista della gara di questa sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Partiamo dal sistema di gioco: addio al 4-3-3, causa infortunati, e spazio al 3-5-2. Nell'undici non mancano le sorprese come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Lazio Napoli: le scelte di Conte

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le scelte di formazione da parte di Antonio Conte per Lazio-Napoli:

"L’altra grande sorpresa di giornata dovrebbe essere l’esclusione di uno dei giocatori maggiormente utilizzati finora da Conte: Politano. Titolare ventuno volte su ventitré, con due turni di (mezzo) riposo concessi all’andata contro il Lecce e il Venezia (prima e unica apparizione di Kvara e Neres insieme dall’inizio). Il cambio modulo richiede due quinti: a destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra, invece, il favorito è Mazzocchi.

In definitiva, la formazione che dovrebbe iniziare il terzo round della stagione contro la Lazio prevede Meret in porta; un tris di centrali formato da Rrahmani, Buongiorno al centro e Juan Jesus; Di Lorenzo e Mazzocchi quinti; Anguissa, Lobotka e McTominay a comporre il blocco centrale; Lukaku e Raspadori in attacco".