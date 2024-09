Romelu Lukaku giocherà titolare Cagliari-Napoli secondo il Corriere dello Sport:

"Dentro con due allenamenti nelle gambe, dopo un’estate trascorsa a sgobbare in solitudine e senza giocare mai dall’Europeo, e subito a segno, a trenta minuti precisi dall’inizio della nuova vita. Il percorso è scontato: la prossima volta sarà titolare, sarà il trascinatore dall’inizio, per la prima volta. È già tutto scritto: il 15 settembre contro il Cagliari, per fare touchdown. Pardon, il tris".