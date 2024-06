CdS - Buongiorno ha scelto il Napoli da tempo. Manna lavora per ridurre la distanza con il Torino: la situazione

Alessandro Buongiorno ha scelto il Napoli. Lo si legge questa mattina sulle pagine del Correre dello Sport che racconta come il difensore del Torino abbia dato ad Antonio Conte la disponibilità a giocare con il club del presidente Aurelio De Laurentiis nella stagione 2024/25.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra Napoli e Torino per Buongiorno:

"È solo una questione di accordi, di trovare la quadra e di far collimare domanda e offerta: per il resto, Buongiorno ha già dato la propria disponibilità a Conte in persona, nel corso di quell’incontro casuale andato in scena a Torino a inizio giugno. Cosa manca, dicevamo. L’identità di vedute tra club: il Toro chiede 45 milioni tra base fissa e bonus; De Laurentiis è arrivato a 35 milioni con i bonus.

Manna e il collega ds Vagnati si sono incontrati e hanno parlato. E continueranno a farlo: bisogna ridurre le distanze, incontrarsi a metà strada. Il piano del direttore sportivo azzurro è chiaro. Al lavoro, ancora e ancora".