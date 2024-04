CdM - Verso Napoli-Frosinone, spunta una richiesta di Calzona alla squadra: spazio ancora a Zielinski-Mario Rui

Ultime news SSC Napoli - Verso Napoli-Frosinone, Francesco Calzona perde Olivera per infortunio e mancherà Ngonge squalificato. Queste le notizie sulla possibile formazione dal Corriere del Mezzogiorno:

"Calzona s’affiderà a Mario Rui che, formando la catena di sinistra con Zielinski e Kvaratskhelia, può rappresentare una risorsa per aprire la scatola difensiva che proporranno prima Di Francesco e poi Nicola. Mazzocchi è l’alternativa a Mario Rui visto l’infortunio di Olivera. Il Frosinone ha costruito i suoi momenti migliori sulla qualità offensiva, infatti ha il nono attacco del campionato e la penultima difesa, soltanto la Salernitana ha subito più gol. La squadra di Di Francesco è in piena lotta salvezza, il pallone in questo momento scotta e contro il Bologna si è visto un atteggiamento più prudente, così ha tenuto la porta inviolata e portato a casa un punto prezioso.

Calzona punta sul lavoro, può contare sulla seconda settimana tipo della sua avventura napoletana e ieri alla ripresa degli allenamenti ha insistito sui movimenti di squadra durante le partitelle a campo ridotto. L’equilibrio di squadra nelle due fasi è la chiave per proteggere la linea difensiva. Contro il Frosinone mancherà Ngonge squalificato ma è rientrato Lindstrom in gruppo, un’alternativa in più per superare l’ostacolo Frosinone e continuare la rincorsa verso l’Europa".