CorSera - Una foto di Petagna con Romagnoli fa tremare il mondo del calcio: ora c'è il rischio contagio tra i calciatori

Andrea Petagna, nuovo acquisto del Napoli. Boga, obiettivo di mercato della società azzurra. E poi due giocatori del Torino e uno del Brescia, appena retrocesso in serie B. Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono i nuovi calciatori che hanno contratto il coronavirus e si aggiungono al lungo elenco dei giorni scorsi: i quattro del Cagliari, i tre romanisti (Mirante e due ragazzi della Primavera). I raduni delle squadre si susseguono, i tesserati si sottopongono ai tamponi e le positività aumentano in misura inquietante. Le vacanze hanno determinato un’impennata nel numero dei contagiati perché le società non hanno più avuto i giocatori sotto controllo.

Così a meno di un mese dall’inizio del campionato –— 19 settembre — la situazione è sempre più allarmante. C’è un’immagine che è lo specchio di quanto accaduto e di ciò che potrebbe succedere. L’ha postata Petagna su Instagram qualche giorno fa e lo ritrae vicinissimo a Romagnoli, capitano del Milan, in Costa Smeralda, presumibilmente in un locale. Loro come tanti altri giovani, che sono tornati dalle località di mare ammalati di Covid. La differenza è che i giocatori vengono sottoposti al tampone, lo prescrive il protocollo, e così emergono i contagiati, compresi gli asintomatici. L’ex attaccante della Spal in realtà ha fatto il test perché, prima di lui, è stato il fratello a essere trovato positivo. È asintomatico, ma dovrà aspettare che l’esame dia esito negativo prima di poter rispondere alla convocazione del Napoli. Pure il Milan comunque è vigile, avendo osservato la foto di Romagnoli: in vacanza lì anche Donnarumma. Ma c’è un’altra immagine che crea apprensione nel mondo del calcio, ritrae i protagonisti di una partita di calciotto giocata la scorsa settimana: assieme a Petagna e al fratello, c’è mezzo Tottenham (Lamela, Lo Celso, Dier), Marcolin e il figlio di Roberto Mancini.

Anche il calciatore del Brescia contagiato ha trascorso le vacanze in Sardegna assieme a tre compagni di squadra; c’era pure Tonali, che è in isolamento fiduciario. Boga invece è stato a Mykonos. I due giocatori del Torino sono risultati positivi ai test svolti prima della ripresa della preparazione. Sono entrambi asintomatici e sono stati messi in isolamento; in via precauzionale altri tre granata sono stati sottoposti ad accertamenti, essendo entrati in contatto con i positivi.

Federazione e Lega vanno avanti per la loro strada, nessuno vuole pensare — non ancora, almeno — che l'inizio del campionato possa slittare: il 19 settembre per loro resta intoccabile. Di sicuro questa nuova ondata di positivi procurerà qualche rallentamento nel ritorno alla normalità. È impossibile portare avanti il progetto di progressiva riapertura degli stadi, che si sperava di poter avviare presto. Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, è stato esplicito: «Le partite possono svolgersi soltanto senza pubblico, non ci sono dubbi. Quando si tornerà sugli spalti? Dipende dalla circolazione del virus: se riusciremo a controllarla, possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in maniera attenta. Però con questi numeri non ce la possiamo ancora fare».