CdM - Un tam tam in città accredita una forte preoccupazione tra i tifosi

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un articolo relativo alla preoccupazione dei tifosi dopo la sconfitta di Milano della squadra azzurra:

"Uno dei tanti tam tam cittadini accredita una forte preoccupazione a causa di una sbagliata preparazione atletica in Turchia. Ipotesi che non ci convince. Anche perché è un concetto novecentesco quello del lavoro di fondo in grado di condizionare un’intera stagione.

Eviteremmo infine l’approdo scaramantico: anche nell’87 il Napoli perse la prima partita dopo il Natale. È vero, ma la perdemmo anche nell’88, proprio a Milano contro il Milan di Sacchi. In quegli anni, il Napoli perdeva sempre dopo Natale.

L’aspetto da approfondire, a nostro avviso, è un altro. Nello sport non si vince mai per caso né tantomeno per dono divino. Si vince perché si è più forti dell’avversario ma quel «più forti» contiene tanti aspetti, non solo quelli tecnici. Si vince perché si raggiunge l’equilibrio perfetto tra tecnica, fisico e mente. I grandi campioni sono coloro i quali riescono più spesso e più rapidamente degli altri a raggiungere questa condizione. E a mantenerla più a lungo".