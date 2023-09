CdM - Un dato dà ragione a Rudi Garcia: Napoli dietro solo al Bayern Monaco in Europa!

Ultime news SSC Napoli - Un dato mostrato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ribadisce quanto dichiarato da Rudi Garcia in conferenza stampa:

Il Napoli nei cinque principali campionati europei è secondo dietro il Bayern Monaco per media tiri realizzati (22 a partita) mentre è soltanto ventunesimo per quelli in porta (5.7 a gara). Un dato su cui si è soffermato Garcia, considerandolo fondamentale anche per l’analisi di Napoli-Lazio: «Dobbiamo essere efficaci, far gol nei nostri momenti migliori, prendere la porta quando tiriamo, il presidente ha ragione quando dice che c’è tanto da lavorare».