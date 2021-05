CdM - Svolta in due mesi, sono 14 i punti in più allo scorso anno! Gattuso ha trasformato la squadra

Napoli - Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno è arrivata la svolta azzurra in due mesi nel Napoli: gioco, motivazioni e sacrificio grazie a Gattuso che ha trasformato la squadra. Una squadra che ad oggi ha quattordici punti in più dell’anno scorso. Pochi scivoloni e tante ottime prestazioni dallo scorso febbraio quando arrivò l'eliminazione dall'Europa League contro il Granada. Sono arrivate tredici partite in cui il Napoli ha segnato 32 reti (compresa quella di Europa League) e 13 quelle incassate (ben cinque i cleen sheet). Una macchina offensiva perfetta, alla media di 2,46 gol a partita. Uno spettacolo che ha impressionato tutti e che pone il Napoli in cima alla lista dei preferiti per la corsa Champions. Ora mancano tre sforzi.