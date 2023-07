CdM - Svelato il difensore in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis, proverà a prenderlo

Calciomercato Napoli - Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta cercando un sostituto di Kim, magari a buon prezzo e non con una spesa eccessiva e questo non è facile.

Molti i profili valutati in questi ultimi giorni. Giorgio Scalvini, 19 anni, è in cima alla lista dei desideri. La richiesta del presidente dell’Atalanta Percassi è di 40 milioni, una cifra molto alta: chissà che non si possa arrivare ad un accordo a 30-35 milioni compresi i bonus. La società azzurra ci proverà.