CdM su Gattuso: è convinto di potersi togliere qualche sassolino dalla scarpa, ha una missione da attuare in campo

Ultime notizie Napoli - La rivincita di San Siro assume un significato che va oltre la vittoria e i tre punti per il Napoli, secondo il Corriere del Mezzogiorno.

"Rimette Gattuso al centro del villaggio, intimamente convinto adesso di poter togliere qualche sassolino dalla scarpa al termine della stagione. Il silenzio è d’oro, così almeno si sta rivelando: l’occasione Champions diventa adesso il modo più elegante per rispondere sul campo. Prima di andar via dal Milan consegnò la squadra in Europa, la mission Napoli è ancora più affascinante"