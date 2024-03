CdM - Stadio Napoli a Bagnoli: i tempi potrebbero essere totalmente stravolti, lo scenario

Sullo stadio del Napoli a Bganoli si sta discutendo ormai da giorni. Tra la fattibilità o meno dell'idea di De Laurentiis, che vorrebbe abbandonare definitivamente lo stadio Maradona, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dà un altro spunto di riflessione per quanto riguarda la bonifica dell'area interessata per costruire il nuovo impianto sportivo.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno per quanto riguarda l'idea di costruire lo stadio del Napoli a Bagnoli:

"Su cui il sindaco può senza dubbio avviare un ragionamento che necessita però di un cambiamento del Praru, il piano urbanistico dell’area, in quanto la zona immaginata da De Laurentiis per edificare lo stadio prevede la nascita del Parco Urbano da 120 ettari. Per intenderci: parliamo dell’area più grande dell’ex Italsider che rappresenta, insieme con la colmata e il porto, il centro nevralgico degli ultimi 25 anni di discussioni, polemiche e quant’altro.

Ora, però, all’improvviso, si scopre che la colmata è inutile e costoso rimuoverla perché solo una parte di essa è classificata inquinante, e la rimozione avrebbe un impatto ambientale notevole. Mentre il porto turistico, probabilmente nascerebbe addirittura sfruttando proprio la colmata, una volta messa in sicurezza e trasformata (anche) in banchina. Mentre il Parco urbano, se nascesse uno stadio a Bagnoli, verrebbe ridimensionato se non eliminato del tutto".