Luciano Spalletti candidato al premio panchina d'oro. A lanciare questa indiscrezione è il Corriere del Mezzogiorno questa mattina in edicola che mette in pole l'attuale allenatore del Napoli. La panchina d'oro si tratta di un premio prestigioso per un allenatore. Spalletti con il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario in termini di punti, risultati e soprattutto gioco. C'è molto del suo lavoro dietro questo primo posto in classifica.