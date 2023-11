CdM - Simeone titolare con l'Empoli? Rudi Garcia valuta di regalargli una chance!

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno analizza il momento 'no' di Giovanni Simeone, ma apre ad una chance contro l'Empoli:

"Simeone ha perso la forza d’incidere. Il Cholito ha giocato 44 minuti in meno rispetto alla scorsa stagione, quando riusciva ad essere determinante in ogni occasione. «Non conta la quantità ma la qualità del minutaggio», dichiarò dopo aver deciso la trasferta di Cremona che mandò il Napoli primo in classifica. Finora Simeone ha giocato titolare solo a Lecce, mai dopo l’infortunio di Osimhen, Garcia valuta di regalargli una chance contro l’Empoli".