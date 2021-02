CDM - Spogliatoio sotto stress, scontenti pronti a girarsi! Gelo ADL-area tecnica, dialogo minimo da settimane

Napoli Calcio - Scrive Monica Scozzafava nel suo editoriale per Il Corriere del Mezzogiorno:

Gattuso

"Oggi per l’assalto alla Juventus il Napoli è chiamato intanto a un richiamo d’orgoglio. A trovare la forza nella disperazione dell’ultima spiaggia. Vale per l’allenatore che rischia la panchina, vale per i giocatori che finora si sono girati dall’altra parte e che ne perderebbero in dignità. La zona Champions, all’epoca obiettivo minimo, non è lontanissima ma una ulteriore sconfitta aumenterebbe il distacco dalle dirette concorrenti. Il dialogo con De Laurentiis, cinque mesi fa, era quotidiano e il rinnovo del contratto era una formalità; oggi i rapporti tra i due sono distaccati, le parole sono limitate all’essenziale. E se stasera la partita non dovesse mettersi per il verso giusto, capitan Rino rischierebbe di affondare la nave che tenta disperatamente di portare in un porto più tranquillo. Con il fiato addosso di una piazza che ha iniziato a contestarlo, con la pressione di dover vincere a tutti i costi per non ritrovarsi sull’uscio di Castel Volturno. Con la strana (per lui) sensazione di non riuscire a ritrovarsi come capitano di tante battaglie impossibili ma vinte, come mediano di forza e di tanti successi".