CdM - Rottura totale tra Zielinski ed il Napoli: ora in Champions c'è un grosso rischio

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulla scelta del Napoli di escludere Zielinski dalla lista Uefa (al pari di Dendoncker): la squadra di Mazzarri avrà così solo 3 centrocampisti per affrontare il Barcellona agli ottavi di Champions.

L’esclusione destinata a far rumore è quella di Piotr Zielinski che, come il nuovo acquisto Dendonker, non sarà in campo nelle prossime due gare degli ottavi con il Barcellona, mentre potrà giocare in campionato. Di fatto ci saranno solo tre centrocampisti in rosa. Il caso Zielinski conferma la totale rottura con il club azzurro per il mancato rinnovo e per l’accordo ormai trovato con l’Inter.