Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea un gesto di Walter Mazzarri nel finale di Napoli-Salernitana che ha portato al gol di Rrahmani:

"Walter Mazzarri si è tolto la giacca nel finale, come ai vecchi tempi. Un segnale per dare la carica ad una squadra che ci stava provando, dopo un brutto primo tempo. In pieno recupero, è arrivato il gol liberatorio di Rrhamani per il 2-1 che vale tre punti e riporta il Napoli alla vittoria nel derby con la Salernitana".