CdM rivela: "Per Lozano ci fu un conflitto De Laurentiis-Giuntoli-Ancelotti. Raiola doveva portare Insigne via da Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, una trattativa estenuante, con Mino Raiola e il Psv Eindhoven, uno dei motivi del conflitto De Laurentiis-Giuntoli-Ancelotti che avveniva dietro le quinte durante la scorsa estate. Hirving Lozano è l’acquisto più costoso della storia del Napoli, De Laurentiis ha investito 50 milioni di euro, commissioni comprese, per metterlo a disposizione di Ancelotti e rischia di essere il calciatore più «svalutato» per l’emergenza Coronavirus.

Raiola era il regista del piano: cessione di Insigne e Lozano nei panni del «giocatore di squilibrio» che affronta gli avversari in campo aperto. Un ruolo che il talento messicano ha messo in mostra in una sola occasione, al suo esordio a Torino contro la Juventus. Da esterno offensivo per lui non c’era spazio, allora Ancelotti nel suo 4-4-2 ha provato a renderlo una esplosiva seconda punta. Lozano al San Paolo ha segnato un solo gol contro il Salisburgo, ottenendo i complimenti di De Laurentiis nel post-partita poco prima dello scontro nello spogliatoio che portò all’ammutinamento.

Il patron era impegnato con Marchetti e Ceferin della Uefa, Insigne, Giuntoli e Ancelotti non riuscirono ad interloquire con lui e i più giovani dello spogliatoio come Lozano si adeguarono alla scelta di «disertare» il ritiro.

A gennaio il Napoli ne ha parlato con l’Everton di Ancelotti, interessato soprattutto ad Allan. Un’offerta importante convincerebbe De Laurentiis a cederlo, del resto la batteria degli esterni offensivi si è arricchita a gennaio con Politano e per il futuro c’è l’obiettivo Boga.

Il Napoli dovrà fare i conti con la svalutazione dell’investimento, l’emergenza coronavirus ha bloccato il desiderio di riscatto di Lozano. Il talento messicano si sta allenando a casa come tutti i suoi compagni, non ha mai pensato di scappare perché la sua famiglia è a Napoli. Il Covid-19 lo mette in ansia, qualche settimana fa su Instagram ha invitato i suoi connazionali a porre attenzione alla pandemia. Lozano, come molti suoi compagni di squadra, si è impegnato anche sul fronte della solidarietà sostenendo l’iniziativa dell’Acbc, un’impresa italiana che ha convertito il suo impegno nella donazione di scarpe al personale ospedaliero in prima linea nella guerra al coronavirus.