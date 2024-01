CdM - Rinnovo Politano: ecco quando ci sarà l'annuncio ufficiale

Napoli Calcio - Il rinnovo di Matteo Politano è soltanto da annunciare. La firma già è stata posta sul contratto come si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Le sue prestazioni hanno convinto l’Al Shabab a tentarlo con una proposta di 13 milioni al Napoli e un ingaggio di 18,5 milioni di euro al giocatore per due anni e mezzo di contratto. Un’offerta che ha trovato sostanza non solo durante i colloqui telefonici ma anche in un vertice organizzato con i proprietari dell’Al Shabab tra il presidente De Laurentiis, Mario Giuffredi, agente di Politano a Riyadh, nel periodo della Supercoppa.

È arrivata anche la firma sulla nuova intesa che durerà fino all’estate 2027 e consentirà a Politano di percepire uno stipendio di 3 milioni più bonus. Tra domani e venerdì, prima della gara contro il Verona il Napoli farà anche gli annunci ufficiali".