CdM - Probabili formazioni Napoli-Real Madrid: Mario Rui dal 1', c'è Rodrygo con Vinicius Jr

Ultime notizie UEFA Champions League - Manca ormai poco a Napoli-Real Madrid ed è tempo di probabili formazioni. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Garcia dovrà fare i conti con le stesse assenze delle ultime partite, mancheranno Rrahmani, Juan Jesus e Gollini che dovrebbero rientrare dopo la sosta. La coppia centrale di difesa è obbligata con Ostigard e Natan, che dopo aver ben figurato contro Bologna, Udinese e Lecce, è chiamata all’esame di laurea con Mario Rui favorito a sinistra.

In attacco recupera Vinicius che probabilmente formerà una coppia tutta brasiliana con Rodrygo. Vinicius è l’uomo che cambia l’inerzia delle partite, stravolge il ritmo, Di Lorenzo ha spiegato in conferenza stampa il suo peso offensivo: «È un grande campione, giovane ma già determinante da subito, dovremo stare attenti a tutti, non solo a lui. Quando avremo la palla dovremo imporre il nostro gioco e metterli in difficoltà»".