CdM - Piove sul bagnato, Koulibaly infortunato rischia di saltare Udine: i dettagli

I colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito all'infortunio di Kalidou Koulibaly:

"Piove sul bagnato in casa Napoli. Koulibaly rischia di non partire per Udine, ha rimediato un trauma contusivo alla spalla sinistra saltando gli ultimi tre allenamenti, quello di mercoledì pomeriggio, e la doppia di ieri. Oggi saranno monitorate le sue condizioni. Se non dovesse farcela, è pronto Maksimovic a far coppia con Manolas con Di Lorenzo e Mario Rui a completare il reparto. Koulibaly è il secondo giocatore più impiegato della rosa del Napoli, soltanto Di Lorenzo ha giocato di più ma Kalidou ha saltato le gare contro Brescia e Torino per squalifica. Il senegalese ha trovato spazio in tutte le gare in cui è stato disponibile: contro il Cagliari è entrato nella ripresa dopo l’infortunio di Maksimovic. Soltanto Llorente condivide lo stasso dato, lo spagnolo non c’era contro Fiorentina e Juve, poi è sceso in campo nelle 17 gare ufficiali, naturalmente con un minutaggio molto più basso rispetto al difensore senegalese".