CdM - Perché a Napoli non si può sognare Dybala dopo Kvaratquellolà? Depressione ormai cronica

Perché a Roma si può sognare e a Napoli no? Inizia così il focus firmato da Vittorio Zambardino sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dedicato alle mosse di mercato del club azzurro.

"Sono i giorni di una follia impalpabile che cerca di fare vento su un mercato piatto e noioso, tutti lì a sfogliare almanacchi e siti internet già solo per capire come si pronuncia Kvaratquellolà. Mercato povero e modesto per i poveri - fra i quali noi. Perché il Napoli non potrebbe ingaggiare Dybala per un biennale?

Signori, la nostra bancarella nel suk del pallone è ricca di buoni giocatori e seri professionisti che stanno partendo dopo aver assaggiato il frutto amaro della non riuscita o della poca stima del mister: non si riescono a grattare sei-otto milioni da quelle partenze tanto vociferate - noi qui siamo signori, parliamo di problemi e non di persone, ma ci sono almeno tre nomi sulla bocca di tutti?

C’è da curare la depressione ormai cronica di una piazza che non va allo stadio e va lenita la mùtria nevrotica di una società che non comunica. Ci vuole un colpo d’ala, una ventata di passione, un nome per il quale pensare che l’abbonamento vada fatto ad ogni costo"