CdM - Ospina titolare contro il Barcellona, a Meret è stato riservato un altro palcoscenico

Napoli-Barcellona - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito alla dualità tra Ospina e Meret:

"C’è un solo credo nella filosofia dell’uomo venuto dal Sud che ha saputo imporre il suo carisma, ancora più delle potenzialità tecniche. In porta ci sarà ancora una volta l’affidabile Ospina, probabile che riserverà poi a Meret il palcoscenico della Coppa Italia con l’Inter. E se Koulibaly (come è in questo momento) non sta bene, è meglio chiedergli un’altra tribuna anzichè assistere a leggerezze in una sfida in cui gli errori non sono contemplati. Insomma il muso duro e la forza nella testa, unica via per provare a rendere non scontato l’esito della partita di domani sera. Ci sta che Gattuso non ci dorma, ci sta che i tifosi del Napoli abbiano messo da parte le polemiche per il caro biglietti e si siano tutti assicurati un posto. Un record è anche questo, ed è firmato Rino Gattuso".