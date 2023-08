CdM - Osimhen può rientrare con l'Ausburg. Novità sulle condizioni di Kvaratskhelia

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulle condizioni di Kvara e Osimhen:

"Garcia intanto fa la conta ad ogni allenamento, dopo la seconda amichevole disputata a Castel Di Sangro contro il Girona gli acciacchi sono aumentati. Kvaratskhelia ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro, avrà bisogno di qualche giorno per smaltirlo, Osimhen ha avvertito l’adduttore destro più «carico» del solito e a livello precauzionale ha deciso di fermarsi in tempo e non rischiare, è probabile che possa rientrare domenica contro l’Augsburg".