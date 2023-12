CdM - Osimhen dovrebbe partire titolare con il Braga nonostante il viaggio lampo in Marocco

Napoli Calcio - Stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen giocherà dal primo minuto stasera contro il Braga:

"Osimhen ha vissuto una vigilia atipica, non si è allenato ieri con la squadra a Castel Volturno perché è volato a Marrakech per il premio «Calciatore dell’africano 2023» in cui ha battuto in finale campioni come Salah ed Hakimi. Il viaggio è stato concordato con il Napoli, Victor è stato accompagnato da un fisioterapista del club, sono volati a Marrakech anche il suo agente Roberto Calenda e il caposcouting Maurizio Micheli. Una scelta condivisa con la società, una missione di giornata con il rientro in tarda serata. Osimhen dovrebbe partire comunque dal primo minuto"