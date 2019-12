CdM - Nessuno aveva mai annunciato l'esonero ad Ancelotti prima di ieri sera. Fatale la cena all'Hotel Vesuvio: il retroscena

I colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito all'esonero di Carlo Ancelotti:

"L’avventura è finita e la cena all’albergo Vesuvio di ieri sera è stata l’ultima di un matrimonio breve ma assolutamente civile. Ancelotti era certo che non avrebbe rassegnato le dimissioni: «Non l’ho mai fatto e non ho intenzione adesso. Spero anzi di restare qui a Napoli, ma vedrò il presidente e insieme valuteremo per il bene del Napoli». In cuor suo però sapeva che l’avventura napoletana era giunta al termine e che Rino Gattuso era lì pronto a subentrargli. Nessuno gli aveva detto mai nulla prima di ieri sera, quando a un tavolo dell’hotel Vesuvio davanti a un buon vino Aurelio De Laurentiis gli ha comunicato la sua decisione.

Non sarebbe un esonero, ma oggi i dettagli della cena di addio saranno più chiari. Tra gentiluomini un accordo può essere trovato anche nell’ottica di una stima reciproca. Ancelotti ha insistito più volte: «Spero di restare», alla squadra non aveva detto nulla né prima né dopo la partita, gestendo uno spogliatoio per due giorni in cui tutti sapevano ma nessuno chiedeva. Poi la partita, la vittoria è la dimostrazione da parte della squadra di avere ancora un’anima".