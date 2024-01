Napoli Calcio - Buone notizie dall'infermeria per Walter Mazzarri in vista della gara tra Napoli e Verona:

"Natan ha svolto parte dell’allenamento in gruppo ieri e va verso il recupero, nel corso della settimana si valuterà anche la crescita di Traorè e di Olivera che non è ancora tornato a lavorare con i compagni. L’obiettivo è portarlo in panchina domenica contro il Verona, 71 giorni dopo l’infortunio di Bergamo".