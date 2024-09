CdM - Napoli, tre giocatori restano a Castel Volturno! Lukaku rinuncia pure alle vacanze

Ultime notizie. Cagliari-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma per domenica 15 settembre 2024 alle ore 18:00. Antonio Conte ha concesso tre giorni e mezzo di riposo alla squadra prima di riprendere gli allenamenti a Castel Volturno, dove però mancheranno i calciatori convocati in Nazionale.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, però, ci sono tre giocatori che resteranno a Castel Volturno per continuare ad allenarsi nonostante tutto.