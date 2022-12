CdM - Napoli-Lille dovrebbe giocarsi al Maradona, calcio di inizio alle 20

Il Napoli conclude il ritiro di Antalya sotto la pioggia torrenziale che si è abbattuta sul terreno di gioco del Regnum Carya in occasione dell’amichevole contro il Crystal Palace, squadra di metà classifica in Premier League che ha fornito soltanto due giocatori alle Nazionali per il Mondiale in Qatar. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli-Crystal Palace 3-1

“Tatticamente è una partita a specchio, Vieira si schiera con il 4-3-3 e, complice anche la cornice metereologica, nel primo quarto d’ora non si registrano spiccate emozioni. Finisce 3-1 per il Napoli che vince anche la seconda amichevole nel ritiro di Antalya. Mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, sabato il ritorno al Maradona con l’amichevole contro il Villarreal degli ex Albiol e Reina. Prima di Natale, mercoledì 21 dicembre dovrebbe esserci un ultimo test contro il Lille, ancora al Maradona con calcio d’inizio alle 20”

